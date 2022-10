Nächster Schritt der Fahrbahnerneuerung Schwetzingen-Mannheim steht an

Brühl. Die Rampenbereiche und ein Teil der Fahrbahn an der Anschlussstelle Brühl-Rohrhhof werden ab Mitte November saniert. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, steht ein konkretes Datum sowie eine damit verbundene Verkehrsführung noch nicht fest und wird noch mitgeteilt. Die geplanten Bauarbeiten sind der nächste Schritt der Fahrbahnerneuerung Schwetzingen-Mannheim. Die Arbeiten an der B 36 wurden bereits am 1. Oktober abgeschlossen und die Straße ist wieder komplett freigegeben. Nach Angaben des Regierungspräsidiums wurden dabei vier Kilometer je Fahrtrichtung erneuert, die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen rund 4,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Weitere Informationen zu den Bauarbeiten sind unter diesem Link zu finden.

