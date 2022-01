Nadeln in Wurst versteckt – Warnung vor Hundeködern

Wiesloch. Eine Hundehalterin hat am Freitagmorgen mit Nadeln versehene Wurststücke im Sandpfadweg in Wiesloch gefunden. Die Frau konnte nach Angaben der Polizei verhindern, dass ihr Vierbeiner ein aufgeschnapptes präpariertes Stück fraß. Sie entdeckte bei genauerem Umsehen im näheren Umfeld jedoch drei weitere Wurststücke.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und warnt Hundebesitzer vor möglichen Gefahren für die Tiere. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 an die Beamten zu wenden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren