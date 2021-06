Edenkoben. Ein Bewohner aus Edenkoben meldete am frühen Freitagmorgen einen Unbekannten, der nackt sei und ständig an das Hoftor klopfen würde. Laut Polizeimeldung gab der Anrufer an, dass der nackte Mann zudem versucht hätte, auf sein Grundstück zu gelangen. Noch bevor die Streife eintraf, meldete der Anrufer Fehlalarm. Bei dem Fremden handelte es sich um einen Bekannten, der sich versehentlich zu Hause ausgesperrt hatte.

