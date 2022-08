Nackter befriedigt sich vor zwei Mädchen in Dossenheim

Dossenheim. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat gegen einen bislang noch unbekannten Mann Ermittlungen eingeleitet, der sich am Neckarufer in Dossenheim vor zwei Mädchen selbst befriedigt hat. Die zwei 15-Jährigen badeten im Bereich des Schwabenheimer Hofs als sie den nackten Mann in einiger Entfernung entdeckten, teilte die Polizei mit. Als der Mann bemerkte, dass eine der Jugendlichen den Notruf verständigte, ergriff er die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Beamten verlief erfolglos.

Der Mann ist etwa 50 Jahre alt, hat ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild mit Bauchansatz und kurzen dunklen Haaren. Er trug bei der Flucht eine blaue kurze Hose.

Zeugen können sich unter der 0621/1744444 bei der Polizei melden.

