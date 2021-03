Heidelberg. Die beiden ersten Nachtbürgermeister Heidelbergs, Daniel Adler und Jimmy Kneipp, haben am Montag ihren Dienst angetreten. Am ersten Arbeitstag haben sie ihr Büro im Fischmarkt 3, an der Ecke Untere Straß/Haspelgasse bezogen, teilt ihr Arbeitgeber Heidelberg Marketing mit. Das Duo soll Konzepte für Clubleben und Nachtökonomie entwickeln und Ansprechpartner für Wirte, Anwohner, Stadtverwaltung und Nachtgänger sein. Der Gemeinderat hat die beiden Mitte Februar in geheimer Wahl mit einer Mehrheit von 25 Stimmen gewählt. Adler und Kneipp wollen als Tandem agieren und setzten sich nach Vorauswahl einer Findungskommission gegen das zweite Tandem Hannes Diether und Florian Schweikert durch, das 15 Stimmen des Gemeinderats bekam. Daniel Adler und Jimmy Sebastian Kneipp sind beide 32 Jahre alt. Sie arbeiten als Unternehmensberater beziehungsweise Gastronom. miro

