Nachruf: Trauer um den Weinheimer Landtagsabgeordneten Uli Sckerl

Weinheim. Der Weinheimer Landtagsabgeordnete Uli Sckerl ist am Montag im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Er gehörte seit 2006 dem Landtag an und holte 2016 als erster Grüner das Direktmandat im Wahlkreis Weinheim. 2021 konnte er an diesen Erfolg anknüpfen und den Abstand auf die CDU noch einmal deutlich vergrößern.

„Das Feuer lodert noch in mir“, versicherte er kurz vor der Landtagswahl 2021 im Gespräch mit dieser Redaktion. Seine Erfahrung wolle er gern weiter in den Dienst der Politik und der Bürger stellen. Dass er im Falle seiner Wahl bis Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben würde, stand für ihn außer Frage: „Wenn ich gesund bleibe, dann auf jeden Fall.“

Doch die Gesundheit spielte nicht mit. Anfang des Jahres machte er seine Krebserkrankung öffentlich, die Ende Dezember aufgrund akuter Beschwerden entdeckt worden war. „Die Menschen, die mich in Wahlämter gewählt haben, haben ein Recht auf Information. Dem werde ich nachkommen“, erklärte er und ließ alle seine Mandate ruhen.

Wortgewandt, eloquent und durchaus streitbar zeigte er sich bereits als Gemeinderat in Hirschberg, wo der gebürtige „Woinemer“ viele Jahre lebte und sich von 1989 bis 1998 am Ratstisch einbrachte. Von 1984 bis 2019 war er Mitglied des Kreistags im Rhein-Neckar-Kreis und von 1984 bis 2011 Vorsitzender der grünen Fraktion. Nach seiner Rückkehr nach Weinheim engagierte er sich auch wieder in der von ihm mit aus der Taufe gehobenen Wählergemeinschaft Grüne/Alternative Liste (GAL). Er wurde 2004 in den Gemeinderat gewählt und drei Mal mit sehr guten Stimmergebnissen als Stadtrat bestätigt.

Durch die Kommunalpolitik behielt Sckerl stets Bodenhaftung und den Kontakt zur Basis. Trotzdem – oder gerade deshalb – war er auch auf Landesebene ein gefragter Mann. Nach seinem ersten Einzug in den Landtag wurde er innenpolitischer Sprecher der Fraktion und damit auch für die Polizei zuständig. Als Obmann der Grünen wirkte er in den Untersuchungsausschüssen zum EnBW-Deal und zum Polizeieinsatz vom 30. September 2010 im Stuttgarter Schlossgarten mit. Seit 2011 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Stuttgarter Landtag und damit für die „Koordinierung und Verständigung innerhalb des Regierungslagers“ zuständig, zunächst mit der SPD, später dann mit der CDU.

Kretschmann „schockiert“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich schockiert gezeigt angesichts des Todes von Sckerl. „Ich bin wirklich sehr bestürzt und traurig über seinen Tod“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Er würdigte Sckerl als außerordentlich engagierten, besonnenen Abgeordneten. Er habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu ihm gehabt, sagte der Regierungschef. Sckerl habe die Fraktion loyal mitgeführt. Sckerls Tod hat über die Parteigrenzen hinweg Trauer und tiefe Betroffenheit ausgelöst. „Ich habe ihn stets als engagierten Kämpfer für ein modernes und nachhaltiges Land sowie starke Stimme unserer Demokratie erlebt“, schreibt sein SPD-Kollege im Wahlkreis, Sebastian Cuny: „Er wird der Region, dem Landtag und sehr vielen Menschen an Bergstraße und Neckar fehlen.“

Strobel: Kämpfer für Demokratie

Der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) spricht von einem „sehr traurigen Tag für die baden-württembergische Landespolitik und für alle, die Uli Sckerl persönlich gekannt haben“. Sckerl sei „ein aufrechter, klarer Typ, mit Ecken und Kanten, Haltung und unglaublich viel Sachverstand“, gewesen, der es einem Innenminister von der CDU „inhaltlich, politisch nie leicht gemacht hat“. Weiter schreibt Strobel: „Freilich war er auch ein feiner Kerl, mit dem ich in unserer Regierungskoalition verlässlich, vertrauensvoll und unheimlich gerne zusammen gearbeitet habe.“ Ihm werde die politische Auseinandersetzung mit dem „grünen Urgestein, dem grünen Polit-Profi“ wirklich fehlen: „Uli Sckerl war ein standhafter und verlässlicher Frontkämpfer für unsere Demokratie.“

„Wir alle haben Uli Sckerl als erfahrenen und engagierten Kollegen gekannt und geschätzt“, schreibt der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel: „Er war ein echtes politisches Urgestein und wurde viel zu früh und zu schnell aus dem Leben gerissen.“ Sckerl habe sich aber nicht nur als leidenschaftlicher Parlamentarier einen Namen gemacht: „Er war auch seit Jahrzehnten mit Leib und Seele Kommunalpolitiker, der sich für seine Kurpfalz auf allen Ebenen eingesetzt hat. Wir werden ihn als durchaus kämpferischen, aber verlässlichen Koalitionspartner sowie als humorvollen und sympathischen Kollegen in unserer Mitte vermissen.“ Stefan Fulst-Blei, der Mannheimer Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, schreibt: „Mit Uli Sckerl verbindet mich eine langjährige Zusammenarbeit als Parlamentarischer Geschäftsführer und kurpfälzer Abgeordneter. Auf Ulis Wort war immer Verlass. Der Landtag verliert mit ihm eine ganz starke und prägende Persönlichkeit.“

OB Just: Ein Vollblutpolitiker

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just erklärt: „Wir verlieren einen unerbittlichen Kämpfer für die Demokratie, einen Vollblutpolitiker und einen großartigen Menschen.“ Er würdigte Sckerl als „Urgestein der Grünen mit einem generalistischen Blick auf alle wichtigen Politikfelder“, als „politischen Kopf, der zum Wohl seiner Heimatstadt die politischen Ebenen der Kommune und des Landes hochprofessionell verweben konnte“.

Was ihn auszeichnete, war auch seine Bescheidenheit. „Ich rede nicht so gern über mich“, sagte er von sich selbst. Sckerl hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Sein Mandat wird nun voraussichtlich die Ersatzbewerberin Fadime Tuncer aus Schriesheim übernehmen.