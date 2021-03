Dossenheim. Große Augen schauen Passanten seit einigen Wochen in Dossenheim an. Dort – in der Unterführung unterhalb der Bundesstraße 3 am Petrus-Einkaufszentrum – hat ein unbekannter Künstler zwei großflächige Katzen-Graffitis gestaltet. Und die sorgen nun für Nachfragen, wie Silvia Kohler vom Jugendbüro der Gemeinde erzählt. „Wir hatten bereits Anrufe von Leuten, die wissen wollten, ob uns die Künstlerin bekannt ist.“ Eine Frau habe sogar die Kontaktdaten gewollt, da sie zwei Garagentore verziert haben möchte. „Leider wissen wir nicht, wer die Katzen gestaltet hat“, sagt Kohler. Bekannt ist nur der Name „Jane“, mit dem die Werke unterzeichnet sind. „Wir haben die Jugendlichen gefragt und die haben sogar einen Aufruf auf Instagram gemacht – bisher allerdings auch ohne Erfolg“, erzählt Kohler. Sie würde sich freuen, wenn der Künstler sich beim Jugendbüro melden würde.

Die Fläche, auf der die beiden Graffitis zu sehen sind, ist übrigens zum Sprayen freigegeben. „Seit 2005 darf dort legal gesprayt werden. So eine Sensation wie die Katzen hatten wir bisher zwar noch nicht, es sind aber immer hochwertige Bilder – richtige Werke –, die dort gestaltet werden“, freut sich Kohler. her