Nachdenken über mehr Gerechtigkeit

Rhein-Neckar. Sie sollen dafür sorgen, dass man einen Moment innehält und nachdenkt, nicht nur schuftet und funktioniert: die „Kurpfälzer Sozialtage“. Zum zehnten Mal findet nun diese Veranstaltungsreihe zu sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar statt, veranstaltet von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der Arbeitnehmerseelsorge der katholischen Erzdiözese Freiburg in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Seit dem Jahre 2000 gibt es die sich jeweils über zwei Wochen erstreckenden „Kurpfälzer Sozialtage“. 2020 sollte das zehnjährige Bestehen gefeiert werden – dann kam Corona. Nun steht auf dem Programm „102“ – die beiden Macher haben eben auch ein bisschen augenzwinkernden Humor. Ulf Bergemann, der KAB-Diözesansekretär, sowie Uwe Terhorst, Referent Arbeitnehmerseelsorge der Erzdiözese, haben viel Zeit, Ideen und Herzblut aufgebracht, um bei geringem Budget, aber umso mehr drängenden gesellschaftlichen Problemen eine attraktive Veranstaltungsreihe zu ermöglichen.

Fleischskandal aufgedeckt

Überschrieben wird sie mit dem Motto „WERTvoll arbeiten – menschenwürdig statt prekär: Für ein christliches Miteinander in Gesellschaft und Arbeitswelt“. Ziel sei, „den Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen fortzuführen“, verweist Bergemann auf die Einbindung von Vertretern der Wirtschaft wie der Gewerkschaften. „So können wir gemeinsam Vorschläge für eine gerechtere und zukunftsfähige Gesellschaft entwickeln, damit den Menschen in unserem Lande und weltweit Hoffnung gegeben werden kann“, sagt Uwe Terhorst.

Die Eröffnung am Sonntag, 6. November um 9.30 Uhr in der Mannheimer Jesuitenkirche ist besonders prominent besetzt: Zunächst predigt der Freiburger Erzbischof Stephan Burger, dann spricht der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Stephan Harbarth. Danach folgen Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen in der gesamten Region, von Speyer (etwa am 7. November mit dem rheinland-pfälzischen Arbeitsminister Alexander Schweitzer) und Ludwigshafen über Hockenheim (zum Beispiel 18. November mit dem CDU-Generalsekretär Mario Czaja) oder in Heidelberg am 10. November mit dem DGB-Landesvorsitzenden Kai Burmeister.

Eine besondere Veranstaltung wird der Abend mit Pfarrer Peter Kossen (Bistum Münster) und KAB-Diözesanpräses Friedbert Böser am 11. November in Mannheim über „Moderne Sklaverei“ sein. Kossen ist bekannt durch die Aufdeckung der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Am 17. November kommen die höchsten Vertreterinnen der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland, Irme Stetter-Karp (Zentralkomitee der Katholiken) und Annette Kurschus (Evangelische Kirche) zum Dialog „Christliches Handeln in Wirtschaft und Arbeitswelt“ in die Mannheimer Konkordienkirche. Der Abschluss findet am 19. November in Hemsbach statt und wird vom KAB-Bundespräses Stefan Eirich gestaltet.