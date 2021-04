Mannheim. Nachdem am frühen Dienstagmorgen ein von Sandhofen kommender Autofahrer auf der B44 mit einem über die Fahrbahn hüpfenden Feldhasen kollidiert ist, kam es zu einem Unfall. Hierbei wurden zwei Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gelang es dem Mann nach dem Zusammenstoß mit dem Tier, sein beschädigtes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen zu bringen und den Warnblinker anzuschalten. Eine ebenfalls von Sandhofen kommende Autofahrerin bemerkte das Fahrzeug zu spät und fuhr auf das Heck des Pkws auf. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro.

