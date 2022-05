Nach Wohnungsbrand verbrannter Leichnam gefunden - Todesursache unbekannt

Lambrecht. Ein Zimmer einer Etagenwohnung in Lambrecht bei Neustadt ist am Mittwochabend vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde nach Ende der Löscharbeiten ein verbrannter Leichnam in dem Zimmer gefunden. Die genaue Todesursache und die Identität der Person sind bislang unbekannt. Aufgrund von Rauchgasbeeinträchtigungen mussten vorübergehend alle Bewohner des Mehrparteienhauses evakuiert werden. Die Schadenshöhe dürfte sich grob geschätzt auf 50.000 -100.000 Euro belaufen, da der Brand nicht auf die angrenzenden Wohnungen übergriff.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1