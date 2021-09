Nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - 26-Jährige beißt Beamtin

Frankenthal. Eine alkoholisierte 26-Jährige hat einen Verkehrsunfall verursacht und sich bei ihrer Festnahme gegenüber den eingesetzten Beamten gewehrt. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest bei der Frau einen Wert von 3,18 Promille.

Am frühen Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr kam es an der Kreuzung Berliner Straße / Peter-Rosegger-Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei der 26-jährigen Unfallverursacherin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses sollte der Verursacherin eine angeordnete Blutprobe entnommen werden, woraufhin ihr die Mitnahme zur Dienststelle erklärt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich die 26-jährige Frau zunehmend, auch körperlich, aggressiver gegenüber den eingesetzten Beamten.

Als sie aus Eigensicherungsgründen gefesselt werden sollte, begann sie wild um sich zu schlagen, sodass sie zu Boden gebracht werden musste. Im Rahmen dessen trat die 26-jährige Frau gezielt nach den eingesetzten Beamten und biss einer Beamtin in den Unterarm. Gegen die junge Frau wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.