Nach Verkehrsunfall bei Bad Dürkheim Warndreieck gestohlen

Bad Dürkheim. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag bei Bad Dürkheim ist ein Warndreieck der Feuerwehr gestohlen worden. Ein 35-jähriger Autofahrer war auf der B37 in Richtung A650 unterwegs und fuhr an der Bruchkreuzung einem Fahrzeug auf, berichtet die Polizei. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Das Auto des 35-Jährigen musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Feuerwehr verständigt. Um Verkehrsteilnehmer auf die Ölspur bis zur Straßenreinigung hinzuweisen, stellten die Einsatzkräfte ein Faltdreieck auf. Im Zeitraum von 16 bis 19 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das Schild im Wert von 100 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06322/963 0.

