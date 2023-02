Nach Verfolgungsfahrt in Ludwigshafen im Bereich Mannheim verunfallt

Mannheim. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Fahrtrichtung Mannheim verunfallt, nachdem er sich zuvor einer Fahrzeugkontrolle entziehen wollte. Wie die Polizei mitteilte, ist der 33-Jährige gegen 3 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim von Polizeibeamten zum Anhalten aufgefordert worden. Daraufhin ergriff der BMW-Fahrer die Flucht. Im Laufe der Verfolgungsfahrt touchierte der Unfallverursacher mehrfach die Leitpanke an genannter Örtlichkeit, verlor anschließend im Kurvenbereich Richtung Helmut-Kohl Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit dem Mast der dortigen Ampelanlage. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Fahrer mit 0,66 Promille in der Atemluft alkoholisiert war und aktuell keinen Führerschein besitzt.

Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ampelanlage war ebenfalls nicht mehr betriebsbereit und musste durch einen Techniker repariert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20 000 Euro. Gegen den Fahrer wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen und weitere Geschädigte dieses Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, unter der Rufnummer 0621/470930 zu melden.