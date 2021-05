Nach Unfall mit verletztem Fahrradfahrer - 82-jährige Ersthelferin erleidet Schlaganfall

Neuhofen. Eine 82-Jährige hat nach der Erstversorgung eines Unfallopfers in Neuhofen einen Schlaganfall erlitten. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 62-jähriger Radfahrer am Freitag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Trekkingrad verloren und fuhr einem Kleinbus auf. Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Die 82-jährige Anwohnerin übernahm die Erstversorgung am Unfallort. Unabhängig vom Unfallgeschehen erlitt sie offensichtlich einen Schlaganfall und musste zusammen mit dem Radfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

