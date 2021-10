Nach Unfall mit Kind weitergefahren

Haßloch. Eine 11-Jährige ist am Donnerstagmorgen mit ihrem Fahrrad von einem Auto in Haßloch angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß das weiße Fahrzeug im Kreisel Bahnhof-/Bismarckstraße mit dem Mädchen zusammen und fuhr anschließend weiter. In dem Auto befand sich noch eine Beifahrerin. Das Kind erlitt Verletzungen am rechten Unterschenkel und musste ambulant behandelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.