Bergstraße. Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall Ende Juli im Kreis Bergstraße seinen schwereren Verletzungen in einer Klinik erlegen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer war am 25. Juli auf der B47 bei Lindenfels mit seinem Motorrad gegen eine Leitplanke geprallt und gestürzt. Zuvor war er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 56-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

