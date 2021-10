Nach Unfall geflüchtet und verletzte Frau zurückgelassen - Zeugen gesucht

Haßloch. Nach einem Unfall geflüchtet und eine verletzte Frau zurückgelassen hat am Dienstagvormittag ein Radfahrer am Bahnhofsvorplatz in Haßloch. Nach Angaben der Polizei war die 71-Jährige dem Fahrrad unterwegs, als sie von einem männlichen Radfahrer geschnitten wurde und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie mit einer Oberschenkelfraktur ins Krankenhaus, wo sie noch am gleichen Tag operiert wurde. Die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1