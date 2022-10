Hockenheim/Walldorf. Nach einem Unfall ist die A 6 aktuell zwischen Autobahnkreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim in beiden Fahrtrichtung vollständig gesperrt. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilt, sind im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Mannheim zwei Sattelzüge und ein Pkw zusammen geprallt. Auf der Gegenfahrbahn sei ein Rettungshubschrauber gelandet. Die Spur in Richtung Mannheim soll längere Zeit gesperrt bleiben. Genauere Informationen sollen folgen.

