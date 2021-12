Nach Tötungsdelikt in Speyer: Ausweisung von afghanischem Staatsangehörigen rechtmäßig

Neustadt. Die Ausweisung eines afghanischen Staatsangehörigen nach einem Tötungsdelikt bei Speyer ist rechtmäßig. Das entschied das Verwaltungsgericht Neustadt, wie das Land Rehinland-Pfalz am Donnerstag mitteilte. Die Stadt Speyer hatte nach der Straftat über die Ausweisung verfügt, der bereits mit dem Urteil vom 11. November Recht gegeben wurde. Dem Widerspruch des Klägers gegen die Ausweisung wurde somit nicht stattgegeben.

Der 1993 geborene Mann war 2016 vom Landgericht Frankenthal zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten wegen Totschlags verurteilt worden. Wegen der Straftat und der Verurteilung liege ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes vor. Es sei zu befürchten, dass von dem Kläger auch zukünftig eine erhebliche Gefahr ausgehen könnte.

Der Kläger hatte am 22. Juni 2016 in Otterstadt einen verheirateten aber von seiner Frau getrennt lebenden afghanischen Landsmann mit zwei Messerstichen in den Hals getötet. Grund dafür war, dass das Opfer eine Beziehung mit der jüngeren Schwester des Klägers führte. Dies habe der Verurteilte „aufgrund seiner konservativen muslimischen Wertvorstellungen über das Verhältnis von Mann und Frau […] für einen unhaltbaren und alsbald abzustellenden Zustand erachtet“, hieß es zum Tatmotiv. Hinzu gekommen sei, dass der Kläger auch persönlich verärgert und gekränkt gewesen sei, weil ihm das Opfer, das ein Bekannter von ihm gewesen sei, das Bestehen der Liebesbeziehung arglistig verschwiegen habe.

In die gleiche Kerbe schlug auch das Verwaltungsgericht Neustadt. Der Mann habe "sowohl aus Enttäuschung und verletztem Stolz, aber auch zur Verteidigung der Familienehre und zur Unterbindung der Beziehung gehandelt. Hierbei habe er der Verwirklichung seines eigenen Ehrbegriffs und seiner Moral- und Männlichkeitsvorstellungen den Vorrang vor dem Lebensrecht seines Opfers und dem Selbstbestimmungsrecht seiner Schwester eingeräumt“, hieß es in der Mitteilung. Der Kläger habe bisher keinen Einstellungswandel vollzogen. Vielmehr sei von langjährig verfestigten Moralvorstellungen auszugehen. Eine solche Tat könnte sich somit wiederholen.

In der Mitteilung des Landes wurde angemerkt, dass die Abschiebungsandrohung auf Anregung der Kammer in der mündlichen Verhandlung im Hinblick auf die derzeitige Lage in Afghanistan aufgehoben wurde. Diese Frage wird die Stadt Speyer zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu prüfen haben. Der Mann war 2014 in Deutschland eingereist und hatte eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.