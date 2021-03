Nach Tankbetrug gestoppt - unter Drogen am Steuer und mit Haftbefehl gesucht

Lorsch. Gleich mehrere Strafverfahren erwarten einen 40-jähriger Autofahrer, den die Polizei auf der A 5 in Südhessen gestoppt hat. Den Angaben zufolge hatte er auf der Rastanlage Lorsch für 100 Euro getankt und war, ohne zu bezahlen, geflüchtet. Als ihn die Polizei stoppte, kam heraus, dass sein Auto nicht versichert ist, er keinen Führerschein besitzt, eine Kreditkarte mit falscher Identität benutzt, unter Drogeneinfluss am Steuer saß und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht wird. Nachdem er die ausstehende Geldstrafe von 2000 Euro bezahlt hatte, sei er auf freien Fuß gesetzt worden.

AdUnit urban-intext1