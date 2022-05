Nach Täuschungsversuch: 11-Jährige beleidigt Busfahrer

Speyer. Bei einer Auseinandersetzung in Speyer hat ein 11-jähriges Mädchen einen Busfahrer beleidigt. Nach Polizeiangaben hatte das Mädchen ihr MAXX-Ticket einer Freundin ausgeliehen, um ihr eine kostenlose Fahrt zu erschleichen. Dadurch kam es am Montag gegen 16 Uhr in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Busfahrer.

Da der 48-jährige Busfahrer zudem von der 11-Jährigen beleidigt wurde, behielt er kurzerhand das Ticket ein. Durch die Polizei wurde der Vorfall aufgenommen und die Fahrkarte wieder der Mutter des Mädchens übergeben