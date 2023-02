Nach Sprengung von Geldautomat in Rauenberg vor Heidelberger Landgericht

Heidelberg. Weil er in der Nacht 29./30. September 2020 mit Komplizen einen Geldautomaten der Volksbank in Rauenberg gesprengt haben soll, muss sich seit Dienstagmorgen ein 25-Jähriger aus den Niederlanden vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Vermutlich drei Täter hatten den Selbstbedienungsautomaten in der Kraichgaugemeinde mit Gas explodieren lassen und rund 120.000 Euro erbeutet. An den Räumen der Bankfiliale entstand Sachschaden von mehr als 56.000 Euro. Der Angeklagte schweigt vor Gericht, seine beiden Verteidiger teilen mit, dass ihr Mandant an der Tat nicht beteiligt gewesen sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1