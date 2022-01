Nach Scheunenbrand in Biblis - erneute Warnung vor starker Rauchentwicklung

Biblis. Nachdem am Sonntagmorgen ein Scheunenbrand in Biblis-Nordheim (Kreis Bergstraße) ausgebrochen war, warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nun erneut vor der starken Rauchentwicklung. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollen ebenfalls abgeschaltet werden. Insgesamt 100 Einsatzkräfte brachten das Feuer am Sonntag unter Kontrolle. Nach Informationen dieser Redaktion konnten die Strohballen und Maschinen im Gebäude nicht abtransportiert werden. Deshalb soll das Gebäude nun kontrolliert abbrennen. In diesem Zuge komme es immer wieder zu starker Rauchentwicklung.

