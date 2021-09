Nach Raub verhaftet

Sinsheim. Weil sie in Sinsheim einen 67 Jahre alten Mann überfallen und ausgeraubt haben sollen, sitzen zwei 24- und 25-Jährige jetzt hinter Gittern. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag mitteilten, wird den Verdächtigen vorgeworfen, am Nachmittag des 9. August im Schwimmbadweg unter Vorhalt einer Schreckschusspistole die Herausgabe einer Geldbörse erpresst zu haben. Dabei soll einer der Männer auch mit der Pistole in die Luft geschossen haben, um der Forderung Nachdruck zu verleihen.

Ein Verdächtiger wohnsitzlos

Die Ermittlungen des Fachdezernats der Kripo Heidelberg führten zunächst zu dem 25-Jährigen, der schließlich als einer der Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen werden konnte. Bereits am 3. September hatte das Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl gegen den Wohnsitzlosen erlassen. Seitdem sitzt er im Gefängnis.

Den zweiten Tatverdächtigen konnten die Ermittler erst einige Wochen später ausfindig machen. Am Dienstagabend klickten schließlich auch bei dem 24-Jährigen die Handschellen. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde auch er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. jei