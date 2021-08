Nach Raub in Haft

Sinsheim. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat gegen einen 25-Jährigen wegen des Verdachts des Raubes Haftbefehl erlassen. Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim steht der Mann im dringenden Tatverdacht, am Sonntag, 15. August, einen Raub in Sinsheim begangen zu haben.

Im Schwimmbadweg in Sinsheim soll der 25-Jährige um kurz nach 18 Uhr eine 26-Jährige unvermittelt ins Gesicht geschlagen und mehrere Hundert Euro Bargeld der Frau geklaut haben. Die beiden hatten sich zuvor über eine Internetplattform kennengelernt. Nach der Tat ergriff der Mann die Flucht. Die Polizei teilte weiter mit, dass die Fahndung zunächst ohne Ergebnis verlief.

Weitere Ermittlungen führten allerdings schnell auf die Spur des Verdächtigen, der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich auffällig war. Am Mittwoch, 18. August, wurde dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ein Haftbefehl beim Amtsgericht Heidelberg wegen des Verdachts des Raubes erlassen. Der 25-Jährige wurde schließlich in seiner Wohnung in Sinsheim verhaftet und anschließend der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die ihm den bereits bestehenden Haftbefehl eröffnete. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. SH