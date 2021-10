Nach Parkverstoß Politessen in sexualisiertem Kontext beleidigt

Speyer. Ein 46-Jähriger soll nach einem Parkverstoß zwei Mitarbeiterinnen der Straßenverkehrsbehörde in einem sexualisierten Kontext beleidigt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Bereits am 16.09.2021 gegen 13 Uhr parkte der 46-jährige Mann aus Speyer in der Fuchsweiherstraße mit seinem PKW auf einem Bewohnerparkplatz und wurde von den zwei Frauen aufgefordert, umzuparken. Der Fahrer parkte seinen Wagen um und stellte diesen anschließend auf einen öffentlichen Parkplatz, ohne einen Parkschein zu lösen, wie die Polizei mitteilte. Stattdessen legte er seine Parkscheibe aus. Bei Verwarnung hinsichtlich dieses zweiten Parkverstoßes habe der 46-Jährige die Politessen in einem sexualisierten Kontext beleidigt, sie in aggressiver Weise aufgefordert, sich zu entfernen und auf den Boden gespuckt. Der Vorfall wurde der Polizei erst mehrere Wochen später bekannt. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.