Rhein-Neckar. Nach Auflösung von Nebel und Hochnebel gibt es am Mittwoch in der Metropolregion viel Sonne. Dabei bleibt es meist trocken. Ab Mittag dann von Westen her aufziehende Bewölkung. Nachmittags kann es dann regnen, auch mit Sprühregen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 4 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1