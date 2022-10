Rhein-Neckar. Nach dichtem Nebel am Morgen wird es am Donnerstag in der Metropolregion überwiegend sonnig und niederschlagsfrei. Dazu ziehen nur vereinzelt Schleierwolkenfelder durch. Es wird für die Jahreszeit ungewöhnlich mild mit Tageshöchstwerten um die 20 Grad.

