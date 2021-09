Lorsch. Ein 32-Jähriger, der am Dienstag in Lorsch mit einem Messer zwei Radfahrer attackiert haben soll, befindet sich seit Mittwoch in Haft. Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Für einen der Radfahrer, der durch den Messerangriff schwer verletzt wurde, hätte die Tat tödlich enden können, begründeten die Behörden die Entscheidung. Der Mann sei wegen einer Vielzahl von Delikten bereits in der Vergangenheit strafrechtlich aufgefallen, unter anderem wegen Raubs und Körperverletzungsdelikte, hieß es weiter.

Während der polizeilichen Maßnahmen nach der Festnahme habe der Mann einen verwirrten Eindruck gemacht. Aufgrund des Ermittlungsergebnisses beantragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim zuständigen Amtsgericht in Bensheim einen Unterbringungshaftbefehl. Der Tatverdächtige wurde schließlich in eine forensische Klinik gebracht.

Der 32-Jährige soll am Dienstagnachmittag in Südhessen zwei Fahrradfahrer mit einem Messer angegriffen haben. Ein 40 Jahre alter Geschädigter sei dabei schwer verletzt worden, hatte die Polizei dazu mitgeteilt. Ein 32-Jähriger war zuvor in der Lage, einer Attacke des Täters auszuweichen. Der Verdächtige flüchtete zunächst in ein nahegelegenes Waldstück und wurde im Zuge der Fahndungsmaßnahmen der Polizei festgenommen.

Im Zusammenhang mit der Tat schließt die Polizei nicht aus, dass der Tatverdächtige bereits im Vorfeld Passanten oder Radfahrer angesprochen oder angegangen hat. Auch wird ein Zeuge gesucht, der gegen 16.45 Uhr eine Streife während der Fahndung angesprochen hat und einen Hinweis auf die mögliche Identität des Tatverdächtigen gab. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

