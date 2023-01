Nach mehreren Einbrüchen in Schulen und Kindergärten in Speyer: Polizei fasst Täter

Speyer. Die Polizei konnte im August des vergangenen Jahres eine Serie von Einbrüchen in Speyerer Schulen und Kindergärten klären. Nach Angaben der Polizei sollen diese Einbrüche vor allem im ersten Halbjahr des Jahres 2022 stattgefunden haben. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei Speyer demnach im August 2022 einen 19-jährigen Mann aus Speyer als dringend Tatverdächtigen festnehmen. Ihm werden mehrere Einbrüche und zahlreiche Sachbeschädigungen zur Last gelegt. Der 19-Jährige wurde am 12.08.2022 einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen Wiederholungsgefahr einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ.

