Nach mehr als sieben Stunden - Polizei findet vermisstes zehnjähriges Mädchen

Frankenthal. Nach mehr als sieben Stunden Ungewissheit, seien die Eltern am Ende "sichtlich erleichtert" gewesen: Die Polizei hat am Sonntag eine Vermisstensuche nach einem zehnjähriges Mädchen in Frankenthal erfolgreich abgeschlossen. Wie die Behörde am berichtete, hatte das Kind die elterliche Wohnung gegen 10.40 Uhr verlassen und sei nicht wie vereinbart wieder zurückgekehrt. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach dem Mädchen. Gleichzeitig veröffentlichten Verwandte über soziale Netzwerke einen Aufruf.

Durch Hinweise der Bevölkerung wurde die Zehnjährige gegen 18 Uhr in der Stadt aufgefunden. Sie wurde im Anschluss ihren Eltern überstellt.