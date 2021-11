Nach Kollision mit Lieferwagen: 87 Jahre alter Pedelec-Fahrer erliegt Verletzungen

Leimen. Ein 87 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist nach einem Unfall in Leimen seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. Trotz intensivmedizinischer Behandlung verstarb der Senior am Dienstag in einer Heidelberger Klinik, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 87-Jährige war bereits am Donnerstag, 14. Oktober, in der Rohrbacher Straße mit einem Lieferwagen kollidiert.

Der 57-jährige Fahrer des Unfallfahrzeugs hatte den Senior, der mit seinem Zweirad auf dem Gehweg unterwegs war, beim Wenden übersehen. Das Heck des Fahrzeugs berührte den 87-Jährigen leicht. Bei dem folgenden Sturz schlug er mit dem Kopf auf dem Asphalt auf, wodurch er sich schwer verletzte.