Rhein-Neckar. Nußloch, Brühl, Eppelheim - drei Mal haben Mitglieder einer Großfamilie im Januar im Rhein-Neckar-Kreis die Polizei wegen illegalen Zusammenkünften auf den Plan gerufen. Bei den drei Treffen mit jeweils bis zu 45 Personen wurden mehrere Familienmitglieder sogar mehrfach innerhalb weniger Tage angetroffen. Unter insgesamt 70 Personen waren 22 Wiederholungstäter, sechs waren bei allen drei Vorfällen anwesend. Die Polizei löste die Veranstaltungen jeweils auf.

Einen knappen Monat später sind mittlerweile alle Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung bei der Bußgeldstelle des Rhein-Neckar-Kreises eingegangen, wie ein Sprecher mitteilt. "Aufgrund der Vielzahl an Anzeigen kommt es allerdings zu einer längeren Bearbeitungszeit, so dass noch immer nicht alle Verfahren abgeschlossen sind", sagt er. Insbesondere die Verfahren der "Wiederholungstäter" seien noch in Bearbeitung.

Insgesamt 31 Bußgeldbescheide seien im Zusammenhang mit den Treffen jedoch schon erlassen worden. "Die Veranstalter müssen hierbei mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro rechnen, die sonstigen Teilnehmer erwartet eine Geldbuße in Höhe von 150 Euro", so der Sprecher. Dabei handelt es sich um den Regelsatz aus dem Bußgeldkatalog im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung.

Für die Mehrfachtäter sind deutlich höhere Bußgelder zu erwarten.