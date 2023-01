Nach Gerichtsverhandlung: Zugbegleiter bei Kontrolle in Bruchsal angegriffen und verletzt

Bruchsal. Ein 25-Jähriger hat einen Zugbegleiter bei Bruchsal während der Fahrkartenkontrolle am Donnerstag angriffen und verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe gemeinsam mitteilen, wurde der Mann am gleichen Tag nach einer mutmaßlichen versuchten räuberischen Erpressung am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter am Amtsgericht Bruchsal vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Laut Ermittlungen soll der Tatverdächtige sodann den Zugbegleiter auf der Fahrt von Karlsruhe nach Bruchsal mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Laut Polizei wollte der 25-Jährige sich der Fahrkartenkontrolle entziehen, da er keinen Fahrschein besaß. Zeugen verständigten die Polizei, die den Mann am Bahnhof in Bruchsal vorläufig festnahm.

Der 61-jährige Zugbegleiter erlitt durch die Faustschläge sichtbare Verletzungen im Gesicht, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.