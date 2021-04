Nach Geldbeutel-Diebstählen verurteilt

Heidelberg. Weil sie Senioren beim Einkauf im Supermarkt den Geldbeutel gestohlen und zum Teil mit dem fremden EC-Karten Geld abgehoben hat, muss eine 35-Jährige für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Heidelberger Landgericht hat sie wegen 21 Fälle des Diebstahls und elf Fällen des - zum Teil versuchten - Computerbetrugs verurteilt. Eine Verständigung zwischen den Richtern, dem Verteidiger und der Staatsanwaltschaft hatte die Hauptverhandlung stark abgekürzt. Die Tatorte waren unter anderem Discounter in Mannheim, Heidelberg, Ladenburg, Weinheim, Bensheim und Sinsheim, die Geschädigten vorwiegend Senioren, die beim Einkaufen abgelenkt waren, als ihre Portemonnaies verschwanden. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Frau, die in ihrer Heimat Bulgarien nur die ersten vier Schulklassen besuchte und kaum lesen und schreiben kann, wegen gewerbsmäßigen Diebstahl und Computerbetrug drei Jahre und sechs Monate hinter Gittern gesehen. Eine Verständigung zwischen den Richtern, dem Verteidiger und der Staatsanwaltschaft hatte die Hauptverhandlung stark abgekürzt.

AdUnit urban-intext1

Überwachungsvideos aus den Discounter-Märkten dokumentieren einige Taten. Eine Seniorin sucht in der Obst-Auslage nach Früchten, ihre Handtasche hat sie an den Einkaufswagen neben sich gehängt. Die mutmaßliche Täterin nähert sich zielstrebig, greift in die Handtasche und nimmt den Geldbeutel heraus, den sie unter einem Tuch in der Hand versteckt, bevor sie langsam Richtung Ausgang läuft. Die Seniorin merkt erst an der Kasse, dass sie bestohlen wurde. Eine andere Kundin lässt ihren Einkaufswagen kurz stehen. Auf diesen Moment hat die Diebin in der Nähe gewartet. „Die Angeklagte hat den Blick für die Gelegenheiten“, attestiert ein Ermittler. Die Angeklagte habe „ihr Leben lang nichts anderes getan“, ergänzt er. In mehreren Ländern und deutschen Städten ist die 35-Jährige bereits wegen Taschendiebstählen vorbestraft. Ihre Opfer - meist ältere Frauen - habe sie gezielt ausgesucht, weil Seniorinnen häufig auch den PIN-Code für die EC-Karte im Geldbeutel aufbewahrten, „weil sie sich die Nummer nicht so gut merken können“. Auch vor Geldautomaten ist die Angeklagte mehrmals fotografiert worden, als sie mit den Geldkarten kurz nach dem Diebstahl Geld abholte - zum Teil vierstellige Beträge. Festgenommen wurde die 35-Jährige in einem Discounter in Ludwigshafen. Eine Kassiererin hatte die Täterin wiedererkannt und die Polizei informiert.

AdUnit urban-intext2

AdUnit urban-intext2