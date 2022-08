Nach gefährlicher Körperverletzung in Waldsee: Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Waldsee. Mitte Juni ist ein 19-Jähriger aus einer Gruppe von 15 bis 20 Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Waldsee angegriffen worden. In diesem Zusammenhang ist am Mittwoch gegen drei Tatverdächtige Untersuchungshaftbefehle erlassen worden, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt. Der 19-Jährige wurde bei dem Vorfall durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Er musste aufgrund der Verletzungen in einem Krankenhaus operiert werden. Auch zwei 20-Jährige, welche dem jungen Mann helfen wollten, wurden leicht verletzt. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Gemeinsamen Sachgebietes Jugend in Ludwigshafen konnten die drei mutmaßlichen Haupttäter identifiziert werden. Es handelt sich um drei 16-Jährige aus Ludwigshafen. Die Jugendlichen wurden am Mittwoch festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

