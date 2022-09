Nach Frontalzusammenstoß gelfüchtet - Rollerfahrer gesucht

Mutterstadt. Nach einem frontalen Zusammenstoß in Mutterstadt ist ein Rollerfahrer am Freitagabend von der Unfallstelle geflüchtet. Der bislang Unbekannte nahm gegen 20 Uhr einer Autofahrerin an der Einmündung der Schifferstadter Straße zur Von-Ketteler-Straße die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß bat der Rollerfahrer, nicht die Polizei zu rufen, da sein Roller zu schnell fahren würde und er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Die Autofahrerin bestand jedoch auf eine Unfallaufnahme durch die Polizei, worauf er davon fuhr.

Die Polizei fahndet nun nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Er soll etwa 16 bis 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß mit schlanker Statur gewesen sein. Auf dem Roller soll eine etwa gleichaltrige Mitfahrerin mit langem blonden Haar gewesen sein. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06235/495-0 abzugeben.



