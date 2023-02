Nach Feuer in Wohnhaus schließt Polizei Brandstiftung aus

Bammental. Bei der Suche nach der Ursache für einen Wohnhausbrand in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer Toten schließt die Polizei nach eigenen Angaben Brandstiftung vorerst aus. Das Feuer brach wohl in der Küche im Erdgeschoss aus und breitete sich über das Treppenhaus ins Obergeschoss aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie es zum Brand in der Küche kam, war aber noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 37-jährige Sohn der Toten konnte sich am Sonntag noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem brennenden Haus befreien, erlitt aber schwere Verletzungen. Die 60-jährige Mutter wurde im Dachgeschoss der Doppelhaushälfte tot aufgefunden. Zwei weitere Bewohner des angrenzenden Hauses erlitten eine leichte Rauchvergiftung.