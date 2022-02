Nach Ermordung von zwei Polizisten: Schweigeminute am Freitag in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz/Speyer. Am morgigen Freitag rufen Politik und Kirchen in Rheinland-Pfalz nach der Ermordung einer Polizistin und eines Polizisten am vergangenen Montag im Landkreis Kusel zu einer Schweigeminute unter Glockengeläut auf. Wie das Bistum Speyer mitteilte, findet am Donnerstag, um 19 Uhr, eine Gedenkfeier für die beiden Opfer und ihre Angehörigen in der protestantischen Stadtkirche in Kusel statt. Am Freitag, um 10 Uhr, soll dann die Schweigeminute in ganz Rheinland-Pfalz folgen. Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz laden laut Mitteilung hierzu die Pfarreien und Gemeinden ein, die Kirchenglocken zu läuten und der Opfer im Gebet zu gedenken. Bereits in den ersten Tagen nach der Tat gab es Gedenkminuten und Trauerbeflaggung.

Die 24-jährige Polizeianwärterin und der 29-jährige Polizeikommissar waren am Montag bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf einer Kreisstraße bei Ulmet erschossen worden. Seit Dienstag sind zwei Tatverdächtige aus dem Saarland in Untersuchungshaft.