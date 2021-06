Nach Einkauf im Supermarkt mit drei Promille ans Steuer gesetzt

Nussloch. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagabend in Nußloch einen Mann beobachtet, der offensichtlich betrunken war und sich auf einem Supermarkt-Parkplatz trotzdem in seinen Audi setzte und wegfuhr. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Eine Streife fuhr daraufhin zur Adresse des Autofahrers.

AdUnit urban-intext1

Der 47-Jährige zeigte der Polizei zufolge deutliche Ausfallerscheinungen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,14 Promille Alkohol. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich auf eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einstellen. fab