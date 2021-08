Nach Einbruch erschöpft schlafen gelegt - und erwischt worden

Germersheim. Durch eine aufmerksame Zeugin konnten am Freitagmorgen mehrere Straftaten in Germersheim aufgeklärt werden. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch eine zunächst unbekannte Person die Seitenscheibe eine Pkw eingeschlagen und ein Geldbeutel aus dem Innenraum entwendet. Nur einige Stunden später meldete die besorgte Bürgerin eine hilflose Person in der VR-Bank Sondernheim. Vor Ort mussten die eingetroffenen Beamten feststellen, dass neben dem schlafenden Mann ein Brecheisen sowie der entwendete Geldbeutel lagen. Bei einer Durchsuchung der Person konnte außerdem eine Softair-Pistole, drei Klappmesser, Drogen und ein zur Fahndung ausgeschriebener Personalausweis aufgefunden werden. Zudem gestand der Mann in der Nacht ein Fahrrad entwendet zu haben, welches anschließend durch die Polizei sichergestellt wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

