  Nach Drogenfund – 16-Jähriger schlägt Polizisten mit Faust

Mannheim. Ein 16-Jähriger hat am Montag einen Polizisten mit der Faust in den Bauch geschlagen und verletzt, nachdem bei ihm Marihuana gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Rauschgift im Rahmen einer Personenkontrolle im Wismaer Weg entdeckt. Der Mann war den Polizisten aufgefallen, nachdem etwas in seiner Unterhose versteckte, als der diese sah. Bei seiner Kontrolle wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Unvermittelt, so die Mitteilung der Polizei, schlug der Mann einen der Beamten. Eine versuchte Flucht wurde verhindert. Gegen die anschließende Festnahme widersetzte sich der 16-Jährige massiv. Einer der Polizisten verletzte sich hierbei leicht.

