Nach Cyberangriff: IHK Rhein-Neckar wieder erreichbar

Rhein-Neckar. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) ist wieder per E-Mail erreichbar und ihre Website wieder online. Das teilte die IHK Rhein-Neckar am Mittwochvormittag mit. Nach einem Cyber-Angriff auf den zentralen IT-Dienstleister wurden die IT-Systeme vom Netz genommen, die nun wieder schrittweise hochgefahren werden. Es komme teilweise noch zu Verzögerungen in der Auftragsbearbeitung, da die Website bislang eingeschränkte Funktionen habe. "Für unsere Mitglieder und Kunden bedeutet dies längere Prozesse. Hier bitten wir um Verständnis. Das Herunterfahren der IT-Systeme und das umsichtige Prüfen vor Wiederanfahren ist unumgänglich", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Axel Nitschke.

