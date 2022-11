Nach brutalem Überfall auf Senior in Bammental lange Haft gefordert

Bammental/Heidelberg. Der Fall hat im März überregional für Entsetzen gesorgt: Ein 88-Jähriger soll auf einem Supermarktplatz in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) brutal überfallen und schwer verletzt worden sein. Im Prozess vor dem Heidelberger Landgericht hat Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson am Dienstagnachmittag für einen Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe wegen versuchten Mordes gefordert oder wenigstens elf Jahre und acht Monate Haft. „Das Leben des Opfers war mit dem Überfall faktisch beendet“, begründete die Oberstaatsanwältin mit Blick darauf, dass der einst rüstige Rentner seit März ein Pflegefall sei. Der jüngere Bruder des Angeklagten müsse nach Ansicht der Anklage möglicherweise aus Mangel an Beweisen in der Hauptsache freigesprochen werden - weil er gefälschte Papiere bei sich trug, sich eine zweite Identität und ein zweites Geburtsdatum zugelegt und sich unerlaubt seit 2019 in Deutschland unerlaubt aufgehalten hatte, beantragte Anderson für ihn mindestens 140 Tagessätze à 20 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Brüder müssen sich seit 8. November vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Am vierten Prozesstag sagten zunächst noch Kriminaltechniker aus. Sie haben unter anderem Blut- und Faserspuren an den Kleidungsstücken der beiden Verdächtigen untersucht. Unter anderem fanden die Experten Faserspuren des Parkas des Senioren an einer sichergestellten Steppjacke.

Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Einer der beiden Angeklagten ist teilweise geständig, der andere bestreitet, zur Tatzeit am Tatort gewesen zu sein.

Mehr zum Thema Landgericht Heidelberg Prozess nach Überfall auf Senior in Bammental geht weiter Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz Prozess nach brutalem Überfall auf 88-Jährigen auf Parkplatz in Bammental Mehr erfahren Justiz Versuchter Mord Mehr erfahren

Die beiden zur Tatzeit 42 und 49 Jahre alten Angeklagten sollen den Senior am Abend des 11. März in Bammental auf dem Supermarktparkplatz überfallen haben, um ihm Bargeld und Autoschlüssel zu entwenden. Anschließend brausten die Angeklagten wohl mit dessen Fahrzeug weg - mutmaßlich, um es zu verkaufen. Dabei sollen sie den mit schweren Verletzungen am Kopf und Gesicht hilflos am Boden liegenden Geschädigten auf dem menschenleeren Parkplatz zurückgelassen haben.

Der Rentner soll aus dem Kopf geblutet haben. Die Ärzte diagnostizierten ein Schädelhirntrauma, eine Brustwirbelfraktur, einen Rippenserienbruch und einen Ohrmuschelbluterguss. Erst zehn Stunden später, am Samstagmorgen, wurde der Rentner gefunden und medizinisch versorgt.