Nach Brandstiftung und Hausfriedensbruch in Speyer: Jugendliche gesucht

Speyer. Eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher hat am Dienstagabend vermutlich einen Lichtschacht der Verwaltungshochschule in der Freiherr-vom-Stein Straße in Speyer angezündet. Polizeiangaben zufolge wurde diese über eine Rauchentwicklung informiert. Eine stärkere Brandentwicklung sowie ein Übergriff auf das Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Im Inneren wurden außerdem Essens- und Getränkereste zurückgelassen sowie eine Infotafel mit Farbe beschmiert und eine Toilette beschädigt. In diesem Zusammenhang wird nach einer fünfköpfige Gruppe Jugendlicher gesucht (drei männliche und zwei weiblich gelesene Personen).

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder die Personengruppe im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und ungefähr 21.00 Uhr in der Nähe der Verwaltungshochschule gesehen haben, können sich unter Telefonnummer 06232/1370 bei der Polizei melden.