Nach Brand mit totem Bewohner - Technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden

Frankenthal. Nachdem die Polizei nach einem Brand in Frankenthal einen toten Mann in der Wohnung fand, haben sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft den neuen Ermittlungsstand bekanntgegeben.

Das Feuer war vergangene Woche kurz vor Mitternacht ausgebrochen. In der Brandwohnung fanden die Beamten daraufhin den leblosen Körper eines 63 Jahre alten Mannes.

Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten Sachverständiger und Brandermittler der Kriminalpolizei einen technischen Defekt als Brandursache nicht vollständig ausschließen. Es könnte auch ein unsachgemäßer Umgang mit Feuer ursächlich für den Brand gewesen sein. Hinweise auf das Einwirken Dritter oder ein vorsätzliches in Brand setzen, haben sich bisher nicht ergeben. Bei der Obduktion des 63-Jährigen konnte seine Identität derweil zweifelsfrei bestätigt werden. Er starb demnach an einer Rauchvergiftung.