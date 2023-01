Nach Brand in Güterschuppen - Ermittlungen gegen Kind und Jugendlichen

Gemmingen. Nach einem Feuer in einem historischen Güterschuppen in Gemmingen (Kreis Heilbronn) mit hohem Schaden wird gegen ein Kind und einen Jugendlichen ermittelt. Es gebe ein entsprechendes Verfahren gegen einen 13- und einen 14-Jährigen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Zuvor hatte die "Heilbronner Stimme" darüber berichtet.

Bei dem Brand war ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Die Brandursache war bislang zwar unklar - nach Angaben der Zeitung sollen aber böllernde Kinder dort kurz vor dem Feuer gesehen worden sein.