Nach Beilattacke auf Nachbarn in Wiesloch vor Gericht

Heidelberg/Wiesloch. Ein Mann rennt, völlig außer sich und mit wutverzerrtem Gesicht, durch Wiesloch-Frauenweiler, in der Hand hält er ein Beil: Dramatische Minuten haben sich am 20. Februar 2021 in Wiesloch-Frauenweiler abgespielt, beobachtet von einigen Zeugen. Die Waffe in der Hand, soll der 55-Jährige seinen Nachbarn über mehrere Meter weg verfolgt und bedroht haben. Offenbar ohne Anlass soll er ihm angedroht haben, seinen Kopf abzutrennen - mutmaßlich im Drogenwahn. Am Montagmorgen haben sich der seither in einer Psychiatrie untergebrachte Mann und der 64 Jahre alte Attackierte im großen Saal des Heidelberger Landgerichts wiedergesehen. Der Jüngere muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten - und wird möglicherweise weiter unter psychiatrischer Betreuung untergebracht.

„Ich habe die Klinge über mir gesehen. Das Beil kam direkt auf mich zu, mitten auf den Kopf. Ich sage noch, Klaus, lass den Scheiß. In dem Moment schlägt er zu“, schildert der 64-Jährige, der reflexartig die Hand nach oben gestreckt und damit den Hieb abgewehrt hatte.“ Seine Hand wurde schwer verletzt, die Sehnen an zwei Fingern abgetrennt und Knochen verletzt. Noch heute kann der Rentner seine Hand nicht wieder ganz zudrücken. Trotzdem verzichtete er darauf, als Nebenkläger an dem Prozess teilzunehmen und verlangt auch kein Schmerzensgeld. „Er war an diesem Tag einfach nicht er selbst“, begründete der Nachbar den Verzicht.

Das Erlebte macht dem Senior noch heute zu schaffen. „Dass ich immer noch nicht weiß, warum es passiert ist, macht mich fertig“, schildert er, dass er auch heute noch unter Schlaflosigkeit leidet und die Horror-Bilder immer wieder zurückkommen. Ein Entschuldigungsschreiben macht ihn eher fassungslos: „Ich verstehe einfach nicht, warum er mich umbringen wollte.“

Sein mutmaßlicher Peiniger kann sich an das Geschehen nicht erinnern, berichtet seine Verteidigerin Andrea Combé. Ein umfassendes Geständnis legte er indes ab, was seinen Drogenkonsum und -besitz angeht. So entdeckten die Ermittler in seinem Anwesen eine Marihuana-Plantage. Den Stoff habe er für sich selbst angebaut: „1,5 bis 2 Gramm am Tag waren es bestimmt, in der Spitze waren es 2,5 bis 3 Gramm“, beschreibt er seinen Konsum. Nach einem unverschuldeten Mopedunfall in der Jugend habe er Jahrzehnte unter Kopfschmerzen gelitten. Ein Arzt habe ihm später Cannabis als Schmerzmittel verschrieben, aber als Arbeitsloser habe er die 450 Euro monatlich dafür nicht aufbringen können, denn die Krankenkasse habe die Kosten nicht übernommen. Der früher selbstständige Handwerker mit Hauptschulabschluss berichtete, dass sein Leben durch Alkohol, Marihuana und Amphetamine aus dem Ruder gelaufen sei und auch seine Ehe daran zerbrochen war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1