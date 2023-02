Nach Angriff im Zug von Mannheim nach Weinheim - 43-jähriges Opfer fixiert Täter

Weinheim. Ein 43-jähriger Mann ist am Donnerstagabend auf der Fahrt von Mannheim nach Weinheim in einem Zug angegriffen worden. Aus bislang unbekannten Gründen kam es auf Höhe Weinheim-Lützelsachsen zur Auseinandersetzung mit dem 34-jährigen Tatverdächtigen, teilte die Polizei mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 20.30 Uhr hielt der Regionalexpress aufgrund eines weiteren Polizeieinsatzes am Gleis, beim Haltepunkt Weinheim-Lützelsachsen. Während der Standzeit des Zuges packte der 34-jährige deutsche Staatsangehörige den Geschädigten am Hals und setzte zum Faustschlag an. Dieser konnte ausweichen und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fixieren.

Den 34-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Er fügte dem Geschädigten Kratzspuren im Gesicht zu, darüber hinaus blieb dieser jedoch unverletzt.Gegen Mitternacht entließen die Beamten den Mann wieder von der Dienststelle. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.