Nach Angriff auf Polizisten: Ermittler durchsuchen Clubheim des "Hells Angels MC"

Neustadt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal haben Polizeikräfte am 6. Januar die Wohnung eines 42-jährigen Mitglieds der "Hells Angels MC" und die Clubräumlichkeiten des Rockerclubs in Neustadt-Geinsheim durchsucht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, seien dabei mehrere Mobiltelefone, eine geringe Menge Amphetamin, eine scharfe Schusswaffe sowie zwei gefälschte Impfzertifikate sichergestellt worden. Weitere Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und Urkundenfälschung wurden eingeleitet.

Bereits am 4. Dezember vergangenen Jahres war es zu einem Aufeinandertreffen der Polizei und des 42-jährigen Führungsmitglieds der "Hells Angels MC" in Geinsheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sollten die Beamten einen potentiell gefährlichen Hund sicherstellen und hatten vor Ort auf einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gewartet, als plötzliche eine Gruppe von sieben Personen auftauchte und die Polizisten angriff. Zwei Männer aus der Gruppe sollen zwei Ermittlern ins Gesicht geschlagen haben. Die Angreifer flüchteten zum großen Teil unerkannt. Lediglich einer der Haupttäter, der besagte 42-Jährige, war durch frühere Einsätze bereits namentlich bekannt.

Im Laufe der Ermittlungen wurden zudem Tatverdächtige im Alter von 32, 34, 36 und 40 Jahren identifiziert. Diese rechnet die Polizei ebenfalls dem Rockermilieu zu. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Neustadt, insbesondere zu den noch unbekannten Personen aus der angreifenden Gruppe, dauern weiter an.